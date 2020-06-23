شباب الأهلي يدرس اللجوء إلى «الإمارات للتحكيم الرياضي»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تدرس إدارة نادي شباب الأهلي، الحلول القانونية، التي يمكن اللجوء إليها، للاعتراض على قرار رابطة المحترفين بإلغاء دوري الخليج العربي لكرة القدم، دون إكماله، أو تتويج «فرسان دبي» المتصدر بالدرع، ومن أبرز الإقتراحات، اللجوء إلى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بالاستناد إلى تلقي الأندية خطاباً في أبريل الماضي من اتحاد الكرة، باستئناف النشاط في أغسطس.

ويدرس النادي عدة موضوعات منها عدم إكمال مشوار«أبطال آسيا» بنسخته الحالية، أو عدم المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة القارية، أو عدم خوض مباراة كأس السوبر في بداية الموسم المقبل.

وتؤكد لوائح الاتحاد الآسيوي أنه في حال عدم إكمال فريق لمسابقة قارية، يُغرّم بمبلغ لا يقل عن 100 ألف دولار، بخلاف رد أي أموال، تقاضاها النادي عن مبارياته بالبطولة، مع اتخاذ عقوبات عن الأضرار التسويقية، بجانب حرمان النادي من المشاركة في أي بطولة آسيوية أو عالمية لنسختين متتاليتين، فيما تتضمن المادة 88 من لائحة اتحاد الكرة الإماراتي عقوبات مالية وفنية على النادي المنسحب من مسابقة خارجية رسمية.

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