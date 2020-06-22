حميد الطاير يهنئ التشكيل الجديد لادارة النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

هنأ حميد الطاير رئيس مجلس ادارة شركة النصر لكرة القدم السابق التشكيل الجديد لمجلس الإدارة برئاسة عبد الرحمن ابو الشوارب.

و نشر الطاير صور التشكيل الجديد لادارة شركة الكرة بالنصر على حسابه في تويتر، معلقا: "تستاهلون الثقة بالتوفيق".



وأصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم مساء اليوم، برئاسة عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب، طارق يوسف الجناحي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: عبد الرحمن محمد عبد الله الخاجة، جمعة سعيد محمد الكعبي، عادل محمد شاكري، علي حسن المطوع، وسعيد أحمد سعيد المري

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