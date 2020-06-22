حمدان بن راشد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، والذي جاء فيه ما يلي: نحن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، وبعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن إنشاء مجلس دبي الرياضي وتعديلاته، والنظام الأساسي للنادي، والقرار رقم (3) لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، ولمصلحة العمل، قررنا ما يلي:

يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم ليصبح كالآتي: عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب رئيساً لمجس الإدارة، طارق يوسف الجناحي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: عبد الرحمن محمد عبد الله الخاجة، جمعة سعيد محمد الكعبي، عادل محمد شاكري، علي حسن المطوع، وسعيد أحمد سعيد المري، وقد حدد القرار عمل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره قابلة للتجديد.

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