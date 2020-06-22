الطويل : الإمارات حرم من تحقيق حلم الصُعود

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد خليل الطويل عضو مجلس الإدارة المشرف على فريق الكرة بنادي الإمارات بأن إدارة وجمهور «الصقور» لم يستفيقوا بعد من صدمة إلغاء الموسم الكروي الحالي بعد حرمانهم من تحقيق حُلم الصُعود إلى دوري الخليج العربي لافتاً إلى أن الحُزن لا يزال المُسيطر على الشارع الرياضي في رأس الخيمة وأن قرار الجمعية العمومية للرابطة أدخلهم في حالة ذهول بسبب ضياع جُهود موسم كامل كنا قريبين من تتويجه بالتأهل لدوري المحترفين خصوصاً وان الفريق كان على بُعد نقطة من التأهل ونقطتين من التتويج..

ولفت الطويل إلى أن فريق الإمارات يستحق الصُعود والذي يُعتبر حقاً أصيلاً له وأكبر دليل على ذلك النتائج التي تحققت إلى ما قبل توقف الدوري وتربعنا على الصدارة منذ الأسبوع الرابع لانطلاقة المسابقة.

وأكد الطويل أن إدارة النادي تدرس الموقف بشكل عقلاني ودون تسرع وهناك تواصل مع جهات قانونية وشخصيات رياضية بارزة وسنعمل ما بوسعنا من أجل استرداد حقوق النادي هل يكافأ المجتهد بسلب حقوقه.مشيراً إلى الثقة الكبيرة لإدارة نادي الإمارات في الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة في منح كل ناد حقه وإعادة الأمور إلى نصابها.

حزن

وتطرق مشرف فريق الإمارات لوجود اتحادات تعتبر أقل إمكانات ومنشآت من الإمارات ولم تتخذ قرار إلغاء المسابقات واصفاً ما حدث قبل أيام بأنه سوء تقدير وتساءل: ما ذنب الجمهور الذي كان ينتظر لحظة إعلان تأهل فريقه ليدخل في نوبة حُزن، كما أشار إلى انهم خُدعوا من قبل الرابطة والتي دعوها إلى ضرورة العودة للشارع الرياضي ومعرفة مدى الضرر الذي ألحقته بهم بعد القرار والحساسية التي تولدت بسبب هذا القرار الغريب وأعتقد بأن نقص الخبرة وراء اتخاذ مثل هذه القرارات غير المدروسة، وذكر بأن رابطة دوري المحترفين أخذت دوراً لا يحق لها أخذه وأن القرارات التي اتخذتها سيحكم عليها تاريخ الكرة الإماراتية.

وذكر الطويل بأن الأزمة الأخيرة أكدت حجم التعاطف الكبير من قبل الشارع الرياضي والشخصيات العامة والقيادات البارزة مع فريقي الإمارات ودبا الحصن في أعقاب تلقي النادي سيلاً من الاتصالات التي لم تنقطع على خلفية القرار الصادم الذي أُتخذ وتم عبره تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة وأدى إلى ضياع حُلم الصعود.

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