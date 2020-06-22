الحمرية يجدد عقود 18 لاعباً مواطناً ويبدأ التجمع في أغسطس

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أعلن جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية عن تجديد إدارة ناديه عُقود 18 لاعباً من المواطنين فضلاً عن التوقيع مع أربعة لاعبين جُدد وهم ماهر جاسم ومحمود حسن وعلي درويش والزيمبابوي تلفادزوا دهيليوايو بصفة "مقيم". وأشار الى أن التعاقد مع اللاعبين الجُدد تم حسب الخانات التي يحتاجها الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي غازي الغرايري، ولايزال البحث جار عن المحترفين الأجانب.

وقال في تصريح للبيان الرياضي مبدئياً سيكون تجمع الفريق اعتباراً من أغسطس المُقبل مع إقامة مُعسكر داخلي بفندق النادي لكافة لاعبي الفريق لافتاً الى أن ادارة النادي تنتظر تحديد روزنامة الموسم الكروي المقبل.

كما جدد الشامسي نفيه القاطع لطلب نادي الحمرية أقامه جمعية عمومية كما أشيع مؤخراً بمواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم زج أسم ناديه ضمن الاندية المطالبة بعقد جمعية عمومية من بين فريق دوري الهواة لإعادة النظر في قرار انهاء الموسم مشيراً الى أنهم طالبوا وفي أكثر من مرة بضرورة الغاء الموسم الكروي الحالي وذلك وفقاً للأسباب التي أرى بأنها منطقية وتحتم على اتحاد الكرة والرابطة الغاء المسابقات بشكل كامل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز