حتا يرسم خريطة الموسم الجديد

المصدر: دبي-علي الظاهري

تسعى إدارة نادي حتا، إلى رسم خريطة طريق الموسم الجديد، من خلال الاجتماع مع اللجنة الفنية، الذي يعقد اليوم في مقر النادي، ويعتبر ملف المدرب من أبرز الملفات المطروحة على الطاولة، حيث تتجه إدارة «الإعصار» إلى التعاقد مع مدرب أوروبي، وتحديداً من صربيا أو كرواتيا، بعد الاتفاق على أسماء مرشحة من بين القائمة الطويلة، التي ضمت أكثر من 10 أسماء، إضافة إلى بحث ملف التجديد، وتعاقدات اللاعبين، حيث تم توقيع عقد احترافي لمدة 3 سنوات مع اللاعب راشد سالم، إضافة إلى مجموعة أخرى من اللاعبين.

وأكد علي عبدالله المدير التنفيذي للنادي مشرف الفريق الأول للكرة أن اجتماع اللجنة الفنية الأخير لاختيار المدرب سيعقد اليوم، وأن المدرب المقبل سيكون مدرباً شاباً، يملك طموحات، بعيداً عن الأسماء المشهورة في عالم التدريب، وقد يتم الإعلان عن هوية المدرب في نهاية الأسبوع الجاري في حال الاتفاق في الساعات المقبلة.

ونفى وجود أي مفاوضات سابقة مع المدرب الفرنسي، الين كازانوفا مدرب تولوز سابقاً على خلفية ما تردد من أنباء حول رفضه عرض حتا، حيث لم يتم عرض اسمه ضمن القائمة.

وأوضح أن الميزانية المالية المخصصة للطاقم الفني بأكمله لا يتجاوز مليون مئتي درهم، وتشمل مدير الجهاز الفني، ومدرب الحراس، وغيرهما من أعضاء الجهاز الفني.

ملف الأجانب

وعن ملف الأجانب، قال: إن الاجتماع الأول مع المدرب بعد التعاقد معه سيكون بنظام الاتصال المرئي عن بعد، بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وتم توفير إحصاءات شاملة عن اللاعبين والفريق، إضافة إلى المواد الأخرى مثل أشرطة الفيديو، وستحرص إدارة النادي واللجنة الفنية على توفير كل المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتسهيل المهمة أمام المدرب الجديد.

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