اتحاد الكرة و«فيفا» و«الآسيوي» ينعون أحمد راضي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نعى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، الكابتن أحمد راضي أسطورة كرة القدم العراقية، الذي وافته المنية صباح أمس، بمستشفى النعمان بالعاصمة العراقية بغداد، إثر إصابته بوباء «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، عن عمر ناهز 56 عاماً، ونقل الحساب الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي عن الشيخ راشد بن حميد النعيمي قوله: «خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة كرة القدم العراقية، والعربية في وفاة الأسطورة أحمد راضي، نسأل الله أن يرحمه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان».

كما نعى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والاتحاد الآسيوي، ونجوم كرة القدم العربية، أسطورة كرة القدم العراقية، أحمد راضي، حيث نشر «فيفا» على حسابه الرسمي العربي والإنجليزي في «تويتر» تغريدة جاء فيها: خالص التعازي لأسرة وأصدقاء أسطورة منتخب العراق أحمد راضي، رحم الله اللاعب، وسنتذكره دائماً كونه واحداً من أفضل لاعبي كرة القدم.

ونعى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أسطورة كرة القدم العراقية، في حين قال عدنان درجال، نجم الكرة العراقية السابق ووزير الشباب والرياضة حالياً: «ببالغ الحزن والأسى ننعى رفيق الدرب، الرياضي الفذ ابن العراق، أحمد راضي».

فراق

بدوره، نشر نواف التمياط، نجم الكرة السعودية والعربية السابق «تغريدة» على حسابه في «تويتر» كتب فيها: رحم الله الكابتن أحمد راضي، وغفر له وأسكنه فسيح جناته، زاملته في مناسبات كثيرة، وكان نعم الرجل هو، وكان كريم الخلق ومحباً للجميع، وقال المدرب العراقي عدنان حمد: أخي العزيز أحمد راضي في ذمة الله، لقد أوجعنا فراقك، ولكن لا نقول إلا ما يرضى الله، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

فيما كتب حارس مرمى المنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع على حسابه في تويتر: «رحم الله الكابتن الخلوق أحمد راضي نجم الكرة العراقية، نسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أهله، ويلهمهم الصبر والسلوان». وكتب اللاعب العراقي السابق، يونس محمود على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: أبكيت قلبي قبل عيني أبو هيا، أكبر صدمة، والله يصعب عليّ هذا البوست، لا حول ولا قوة إلا بالله، «إنا لله وإنا إليه راجعون»، كما قدم حارس المرمى العماني علي الحبسي تعازيه إلى الشعب العراقي.

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