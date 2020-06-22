الكولومبي بينتو على رادار «الأبيض» وإيقاف المفاوضات مع كوزمين

المصدر: دبي- العوضي النمر

بدأت لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات باتحاد الكرة، مفاوضاتها مع المدرب الكولومبي لويس بينتو، لتولي تدريب المنتخب الأول الفترة المقبلة، وتأتي تلك الخطوة المفاجئة، بعد توقف المفاوضات مع الروماني كوزمين، الذي طلب راتباً 4 ملايين يورو، بخلاف الجهاز المعاون، مع عقد لمدة 3 سنوات، إضافة إلى العديد من الامتيازات اللوجستية، وفي حال تكللت مفاوضات «المنتخبات» مع بينتو، والتي قطعت شوطاً ليس بقليل، سيتم الإعلان الرسمي عن التعاقد معه، وإذا لم يتوصل الطرفان لاتفاق، سيتم اللجوء لخيار آخر.

ويمتلك بينتو «65 عاماً»، خبرات كبيرة، وصلت إلى 22 محطة تدريبية مع فرق ومنتخبات أمريكا، وبدأ مسيرته التدريبية قبل 34 عاماً، في موسم 1984 - 1985، مع فريق ميلوناريوس الكولومبي، واستمر في التنقل بين الأندية، وقاد فريق يونيون ماجدلينا لأكثر من عامين، بين 1994 و1997.

وشهد عام 2004، أول تجربة لبينتو مع المنتخبات، بتدريب منتخب كوستاريكا، واستمرت عاماً وتولى تدريب منتخب كولومبيا عام 2006، ورحل عنه في 2008، وتلقى سلسلة من الانتقادات، بسبب تراجع النتائج في تصفيات مونديال 2010 «لم يتأهل المنتخب»، وفي بطولة كوبا أمريكا 2007 ،وعاد لتدريب منتخب كوستاريكا، من 2011 إلى 2014، قبل أن يقود منتخب هندوراس خلال الفترة من 2014 - 2017.

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