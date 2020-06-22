ترشيح «عموري» لتشكيلة «أبطال آسيا»

المصدر: (أبوظبي - وام)

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عمر عبد الرحمن نجم الجزيرة، ضمن التشكيلة المثالية للاعبي خط الوسط في دوري أبطال آسيا لموسم 2017، التي تضم قائمة من 10 لاعبين منهم إدواردو ونيكولاس ميليسي لاعبا الهلال السعودي، ويستمر التصويت حتى الأحد المقبل لاختيار أفضل 4 لاعبين من القائمة. وأكد الاتحاد أن «عموري» أحد أفضل المواهب الآسيوية، وأنه بعد قيادته العين إلى وصافة «أبطال آسيا» في عام 2016، واصل تألقه رغم خروج فريقه من ربع نهائي البطولة، ونجح في صناعة 34 فرصة كأفضل لاعب خط وسط في صناعة الفرص، وسجل 7 أهداف ولعب 6 تمريرات حاسمة.

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