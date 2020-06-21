صدمة في عالم التنس بسبب إصابة ديمتروف بكورونا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

شكلت إصابة البلغاري غريغور ديمتروف بفيروس كورونا عقب مشاركته في بطولة "أدريا تور" الاستعراضية التي نظمها الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأسبوع الماضي صدمة في عالم الساحرة الصفراء.

وأعلن اللاعب البلغاري عن إصابته بالفيروس عبر حسابه في انستغرام عقب عودته من صربيا إلى موناكو اليوم، قائلا: "أود أن أعلن لأصدقائي أنني خضعت لفحص كوفيد-19 وجاءت النتيجته إيجابية لدى عودتي إلى موناكو."

وتم إلغاء نهائي جولة زارادو الذي كان مقررا بين ديوكوفيتش و الروسي روبليف بسبب إصابة ديمتروف الذي خالط اللاعبين المتواجدين في النهائي أمس وأول من أمس.

وشارك في بطولة "أدريا تور" كل عدد من نجوم التنس العالميين هم ديوكوفيتش وديمتروف وكوريتش وكرستين وزفيريف وروبليف وسيليتش وبيتروفيتش.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز