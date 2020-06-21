شباب الأهلي لن يلعب السوبر وأبطال آسيا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

التزمت إدارة شباب الأهلي الصمت، تجاه ما أعلنته قنوات أبوظبي ودبي الرياضيتين عن عدم إكمال الفريق مشاركته في دوري أبطال آسيا 2020، وعدم المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة القارية في عام 2021،

وكذلك عدم خوض مباراة كأس سوبر الخليج العربي أمام الشارقة في بداية الموسم المقبل.

وبرر البعض قرارات شباب الأهلي، بالاعتراض على إلغاء دوري الخليج العربي، بدون تتويج للفريق، وهو ما لم تؤكده أو تنفيه إدارة النادي، مع العلم أن عدم إكمال بطولة دوري أبطال آسيا 2020، يعرض الفريق لعقوبة المنع من المشاركة في البطولة نفسها خلال النسختين المقبلتين.

فيما علم "البيان الرياضي"، أن هناك توجه لدى عدداً من أندية الدرجة الأولى، بعدم المشاركة في النسخة المقبلة من دوري الدرجة الأولى، احتجاجاً على إلغاء الصعود في موسم 2019-2020، بعد قراره إلغاءه من قبل اتحاد الكرة، وذلك بخلاف تبني الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد.

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