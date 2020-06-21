"تمييز" اتحاد الكرة تلزم خورفكان بتنفيذ عقد النقبي

المصدر: دبي- العوضي النمر

قررت لجنة التمييز باتحاد الكرة، إلزام نادي خورفكان بتنفيذ عقد اللاعب محمد خميس النقبي وتنفيذ بنوده وسداد مبلغ 720 ألف درهم للاعب، كما قررت لجنة التمييز إلزام النادي بتسليم عقد اللاعب لقسم القيد والتسجيل بعد أن ثبت صحة العقد على الرغم من دفاع النادي ببطلانه لعدم توافر أركانه،

من جهته أكد المستشار هاني عبده وكيل اللاعب، أن لجنة التمييز أحالت نادي خورفكان للجنة الانضباط لتوقيع العقوبة 100 ألف درهم لعدم تسليم العقد خلال 20 يوم من تاريخ التوقيع سنداً للمادة 59 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.

واضاف “الحكم الصادر عن لجنة التمييز هو الأول من نوعه باتحاد الإمارات حيث اكدت اللجنة صحة العقد وصحة إجراءات التعاقد من كلا الطرفين واستيفائه كافة إجراءاته الشكلية والموضوعية، داعياً مسئولي النادي بالتعاون لإنهاء الموضوع ودياً خاصة وانه في النهاية اللاعب حصل على حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه، إلا ان اللاعب بالنهاية ما زال يمد يده لناديه بكل خير ولا يأمل له بأي سوء.

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