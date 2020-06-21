3 سبتمبر انطلاقة الموسم الكروي الجديد

المصدر: دبي- البيان الرياضي

عقدت رابطة المحترفين الإماراتية اجتماعا مشتركا مع اتحاد الكرة لمناقشة روزنامة الموسم الرياضي 2020-2021 وذلك ظهر اليوم الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بعد"، وتم خلال الاجتماع الاعتماد المبدئي لمقترح روزنامة الموسم الرياضي 2020/2021، على أن يتم عرضه ومناقشته مع الأندية والقنوات المالكة للحقوق خلال الأسبوع الجاري، ومن ثم إعلان المواعيد النهائية.

ويعتمد المقترح المقدم من الرابطة على افتتاح الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 في الثالث من سبتمبر 2020 ببطولة كأس الخليج العربي، على أن تنطلق منافسات مسابقة دوري الخليج العربي في الثامن أو التاسع من الشهر نفسه، حيث سيتم تحديد تاريخ الجولة الأولى بناء على الموعد النهائي لانطلاق دوري أبطال آسيا والمتوقع اعتماده قبل نهاية الشهر الجاري.

ترأس الاجتماع حسن طالب المري عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية، وحضره طارق علي الشبيبي نائب الرئيس، إسماعيل راشد وطه عزت أعضاء اللجنة الفنية، ومن جانب اتحاد الكرة، حضر كل من سيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة، إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، محمد عبيد حماد مستشار لجنة المنتخبات، عبد الحميد المستكي، الدكتور محمد الحتاوي أيمن هارون وحسان فهد

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