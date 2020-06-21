15 مليون درهم ضاعت على العين والظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أهدر قرار اتحاد الكرة إلغاء نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة 15 مليون درهم كان سيحصل عليها فريقا العين والظفرة في حالة إقامة النهائي، كما ضاعت من الفريقين فرصة المنافسة على اللقب الغالي والمحبب إلى نفوس الجميع بجانب الحصول على 100 ميدالية ذهبية وفضية كانت ستوزع عليهما وفقاً للائحة.

وتأتي الخسارة المادية على خلفية الجوائز المالية التي ينالها طرفا النهائي، بعد أن تمت زيادة الحافز في النسخة الماضية لينال البطل 10 ملايين درهم والوصيف 5 ملايين درهم، ما يؤكد أن كل فريق كان قد ضمن حافز الوصافة بمجرد الوصول للنهائي.

ولكن القرار الذي كان مفاجئاً للوسط الرياضي حرم الناديين من المكاسب المادية والأدبية، وتضاعفت خسارة الظفرة بعدم خوض النهائي الثاني له في تاريخه منذ التأسيس، وكان الفريق بلغ هذه المرحلة المرة الأولى الموسم الماضي وخسر الكأس لمصلحة شباب الأهلي ليكتفي التاريخ بكتابة نهائي واحد في مسيرته مع طموحات تكرار المحاولة مستقبلاً.

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