مباراة «السوبر» تثير استغراب الجماهير

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أثار قرار رابطة المحترفين بإقامة مباراة كأس السوبر لموسم 2020 - 2021، بين شباب الأهلي والشارقة، استغراب جماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي،ووفقاً لتفسيرالرابطة، فإن الفريقين سيخوضان المباراة لأن بطولتي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة بالموسم الحالي تم إلغاؤهما من دون تتويج بطل، وبالتالي سيخوض «كأس السوبر» آخر فريقين تُوجا باللقبين في موسم 2018 /‏‏ 2019 ، وهما الشارقة وشباب الأهلي.

والطريف أن الشارقة تُوج بكأس السوبر في بداية الموسم الحالي،ولم تلغ الرابطة النتيجة ضمن قراراتها الأخيرة، والأغرب أنه إذا تُوج الشارقة بطلاً في مباراة السوبرالمقبلة فسيكون تاريخياً بطلاً لكأس السوبرنفسها مرتين، وإذا تُوج شباب الأهلي فسيكون الفريقان، الشارقة وشباب الأهلي، فازا بنسخة البطولة نفسها في موعدين مختلفين.

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