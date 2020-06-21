غورغراس يقترب من قلعة «الزعيم»

المصدر: (العين- البيان الرياضي)

علم «البيان الرياضي» أن البرازيلي إيريك غورغراس لاعب فريق نادي إنترناسيونال البرازيلي اقترب من الانضمام إلى قلعة «الزعيم»، ويقوم النادي حالياً بإكمال إجراءات ضم اللاعب، الذي يبلغ من العمر ( 19 عاماً)، وسيتم قيده في كشوفات النادي بعقد لمدة 3 سنوات في فئة مقيم، وهو يجيد اللعب على الجهة اليسرى، ومن المنتظر إعلان النادي الصفقة رسمياً، بعد اكتمال إجراءات قيد اللاعب.

وكان المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق العين كشف في تصريحات سابقة عن حاجة الفريق لعدد من اللاعبين، من ضمنهم صانع ألعاب، وظهير أيسر لتدعيم صفوف «الزعيم»، لمواجهة التحديات، التي تنتظره في المرحلة المقبلة، بعد عودة النشاط الرياضي.

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