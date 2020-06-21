تطوع ودراجة وببغاء

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قال طارق أحمد: إن مشاركته في حملة التوعية لشرطة دبي حول الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس «كورونا» تأتي ضمن المبادرات المجتمعية، التي يجب أن يقوم بها لاعبو كرة القدم، مؤكداً ضرورة أن يكون للاعب جانب إنساني وخدمة مجتمعية، ويظهر أنه عنصر مهم في مجتمعه، من خلال مبادراته ومساهماته، ويكون القدوة المثالية للشباب، وأن يكون في مقدمة المتطوعين في الأعمال الخيرية والتوعوية، لأن الناس يرونه مثالاً لهم، ويشجعهم على التطوع.

وعن ظهوره بشكل مستمر وهو يقوم بتدريبات في رياضة الدراجات الهوائية، أوضح لاعب النصر أن هذه الرياضة تشهد تطوراً كبيراً في الإمارات، ويقبل على ممارستها لاعبو كرة القدم بكثافة في الفترة الحالية باعتبارها رياضة متكاملة.

وكشف طارق أحمد تدربه على الدراجة الهوائية برفقة ببغاء كان يجلس فوق كتفه، وقال: هذا الببغاء ملك أحد أصدقائي، وهو متعود على مرافقتنا أثناء التدريب، وأعتقد أنه مستمتع بذلك، كما شاهدتم في مقطع الفيديو.

وكان لاعب النصر نشر مقطع فيديو على حسابه في انستغرام وهو يقود دراجته الهوائية أثناء التدريب برفقة ببغاء كان يجلس على كتفه. واختتم طارق أحمد أنه يفضل ممارسة رياضة الدراجات الهوائية في مضمار ند الشبا، إلى جانب لاعبين آخرين وهم محمد جمال ومحمد فوزي ومهند خميس ومحمد مرزوق ووليد عباس.

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