كريمي وفالدي أفضل الأجانب في تاريخ دورينا

المصدر: دبي - عزالدين جادالله

تساوى المحترف التشيلي خورخي فالديفيا «فالدي» لاعب العين السابق والإيراني علي كريمي لاعب شباب الأهلي السابق في استطلاع «البيان» الأسبوعي، حول أفضل لاعب أجنبي في تاريخ دوري الخليج العربي، حيث حصل كل واحد منهما على نسبة 25% من جملة أصوات المشاركين في استطلاع «من أفضل لاعب أجنبي في تاريخ دوري الخليج العربي؟» والذي تم طرحه على حسابي «البيان» على موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر».

وجاء ريكاردو أوليفيرا محترف الجزيرة السابق في المركز الثاني بنسبة 18.75%، وتساوى الغاني أسامواه جيان محترف العين السابق، والمغربي أحمد البهجة الذي لعب للوصل في نسبة الأصوات ونال كل منهما نسبة 12.5%، وجاء الأرجنتيني سباستيان تيغالي الذي لعب للوحدة وانضم مؤخراً للنصر في المركز السادس بنسبة 6.25% من الأصوات.

تفاصيل

ونال الإيراني علي كريمي 50% من الأصوات على «تويتر»، فيما حصد التشيلي فالديفيا 25%، وتساوى تيغالي وأوليفيرا في نسبة: 12.5%، ولم يحصل تيغالي وأحمد البهجة على أي صوت.

وفي «فيس بوك»، تشارك كل من أوليفيرا وفالديفيا وأحمد البهجة وأسامواه جيان في نسبة 25%، بينما لم يحصل تيغالي وعلي كريمي على أي أصوات.

دور مهم

وأكد فاروق عبدالرحمن نجم منتخبنا الوطني ونادي الوصل السابق أن اللاعب الأجنبي يلعب دوراً مهماً في تطوير اللعبة بفضل خبراته التي تساهم بشكل كبير في تطوير دورينا، وأشار إلى أن وجود اللاعب الأجنبي مطبق به في كل دوريات العالم، بهدف تطوير المهارات وتبادل الخبرات مع مدارس كروية مختلفة.

وقال: نجمي المفضل هو الغاني محمد بولو الذي حقق بطولة كأس أفريقيا مع منتخب بلاده عام 1982، استفدت شخصياً منه كثيراً خلال فترة لعبي معه وتعلم اللاعبون منه الكثير في الأسلوب وطريقة اللعب حتى إن الجماهير أطلقت على حسن الشيباني لاعب الوصل السابق لقب حسن «بولو» لأن أسلوب وطريقة لعبه تتشابه كثيراً مع اللاعب الغاني.

مدارس

وأضاف: أفضل لاعب أجنبي مر على دورينا هو الغاني محمد بولو، وهناك الكثير من الأسماء مثل عبيدي بيليه وجورج ويا وأسامواه جيان وغيرهم الكثير. وتابع: احتكاك لاعبينا بالأجانب من مدارس كروية مختلفة يمنح لاعبينا خبرات متنوعة ويساهم في الارتقاء بمستوى اللعبة.

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