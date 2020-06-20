اللجنة الفنية لـ"المحترفين" تناقش سيناريوهات الموسم الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين الإماراتية مساء اليوم السبت الموافق 20 يونيو الجاري اجتماعها الدوري الرابع عبر تقنية الاتصال المرئي، ترأس الاجتماع حسن طالب المري عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، رئيس اللجنة الفنية، وحضره طارق علي الشبيبي نائب الرئيس، وسبيت خاطر، إسماعيل راشد، ناصر عبد الله الحمادي، سليمان البلوشي وطه عزت أعضاء اللجنة، وليد إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين ومبخوت الهاجري مقرر اللجنة الفنية.

ناقش الاجتماع السيناريوهات المقترحة بشأن روزنامة الموسم الرياضي 2020/2021 حيث تم اعتماد المقترح المبدئي لتواريخ انطلاق بطولات المحترفين، على أن تتم مناقشته خلال الاجتماع المشترك مع ممثلي لجنة المنتخبات ولجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم والمقرر عقده غدا الأحد، ثم يتم عرض المقترح النهائي بعد الاتفاق مع ممثلي أندية المحترفين في الاجتماع المقرر عقده في منتصف الأسبوع وعرضه على القنوات الناقلة أصحاب الحقوق.

وتم خلال الاجتماع الاعتماد المبدئي للنظام الجديد لمسابقة كأس الخليج العربي بداية من موسم 2021/2020 حيث ستقام مباريات المسابقة بنظام خروج المغلوب بمباراتي الذهاب والإياب في كل من مباريات الدور الأول ودور الثمانية ودور الأربعة، ثم المباراة النهائية، وسيتم تحديد الفرق المتنافسة في جميع الأدوار الإقصائية بناءً على قرعة رسمية واحدة، بالإضافة إلى تحديد الملاعب التي ستقام عليها المباريات خلال مرحلتي الذهاب والإياب، وسيتم اختيار الفرق المتنافسة في الدور الأول على أن تقام مباراة الذهاب على ملعب الفريق الذي تم سحب اسمه أولاً في القرعة.

وتعتمد المسابقة في شكلها الجديد على صعود بطل دوري الخليج العربي وبطل كأس الخليج العربي للموسم السابق مباشرة إلى دور ربع النهائي، دون المشاركة في مباريات الدور الأول.

وعلى صعيد آخر، تم الاعتماد المبدئي للشكل الجديد لمسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، حيث من المقرر إقامة مباريات البطولة بعد يومين من مباريات الفريق الأول، حيث كانت في السابق تقام في اليوم التالي لمباراة الفريق الأول، إعادة توزيع العوائد المالية للمسابقة، تكثيف الاهتمام الإعلامي بالبطولة من خلال العمل على تغطية المباريات إعلاميا بشكل مكثف بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية. وعلى صعيد مشاركات اللاعبين، تم اعتماد مشاركة حراس المرمى المسجلين بالفريق الاول واللاعبين المقيمين من نفس المرحلة العمرية لفريق 21 والمسجلين في الفريق الأول للمشاركة في بطولة تحت 21 عاماً.

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