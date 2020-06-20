كورونا يحصن "مجد الفهد خميس"

المصدر: دبي-علي شدهان

على وقع المقولة الشهيرة، مصائب قوم عند قوم فوائد، حمل قرار إلغاء دوري الخليج العربي لكرة القدم في الإمارات لموسم 2019-2020، احترازا من تأثيرات "فايروس كورونا"، بشارة سعيدة إلى فهد خميس نجم الوصل السابق، الهداف التاريخي للبطولة برصيد 165 هدفا، وحصن تربعه منفردا على قمة لائحة الترتيب العام للهدافين، فيما حمل ذات القرار خبرا غير سار إلى علي مبخوت نجم الجزيرة، وتيغالي نجم النصر، بعدما تسبب الإلغاء بفقدان الأول 13 هدفا، والثاني 15 هدف في سباق مطاردة "الفهد خميس" على قمة مجد الهدافين.

ترتيب الهدافين

وشهد الدوري الملغي، تسجيل مبخوت 13 هدفا في 19 مباراة خاضها مع فريقه الجزيرة، فيما سجل تيغالي 15 هدفا في 19 مباراة لعبها بقميص فريقه السابق الوحدة، وبما وضع مبخوت ثالث لائحة ترتيب الهدافين قبل الإلغاء، وتيغالي في صدارة اللائحة.

قبل الإلغاء

وقبل إلغاء الدوري، اقترب تيغالي كثيرا من قمة الهداف فهد خميس، ورفع رصيده إلى 152 هدفا، ولم يفصله عن اعتلاء قمة المجد سوى 13 هدفا كان بإمكانه حصدها في الدور الثاني من الدوري في حال إكماله، فيما نجح مبخوت في بلوغ حاجز الـ 146 هدفا، وبفارق 19 هدفا عن قمة الهدافين، وهو أيضا كان مؤهلا لبلوغ القمة، أو على الأقل، الاقتراب من مشارفها فيما "لو" تم إكمال الدوري.

عمر والطلياني

وحافظ محمد عمر النجم السابق لفرق الوصل والعين والجزيرة والظفرة والنصر وعجمان، على مركزه الرابع برصيد 132 هدفا في لائحة هدافي الدوري، وعدنان الطلياني النجم السابق لفريق "الشعب" على مركزه الخامس بـ 129 هدفا.

قبل الإلغاء

فهد خميس 165 هدفا

تيغالي 152 هدفا

علي مبخوت 146 هدفا

محمد عمر 132 هدفا

عدنان الطلياني 129 هدفا

بعد الإلغاء

فهد خميس 165 هدفا

تيغالي 137 هداف

علي مبخوت 133 هدفا

محمد عمر 132 هدفا

عدنان الطلياني 129 هدفا

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