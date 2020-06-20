اليماحي: علاقة الفجيرة بالمدرب الإيطالي فيفياني انتهت مع إلغاء الموسم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أعلن ناصر اليماحي رئيس شركة كُرة القدم بنادي الفجيرة انتهاء علاقة النادي بالمدرب الإيطالي فابيو فيفياني المُدير الفني للذئاب، وذلك في أعقاب صُدور قرار بإلغاء المُوسم الكروي الحالي 2019-2020.

وأشار اليماحي في تصريح "للبيان الرياضي" إلى أن عقد فيفياني كان سيستمر حال صدر قرار بإكمال دوري الخليج العربي لكن بعد اعلان قرارات الجمعية العمومية لرابطة المحترفين قبل يومين والتي ألغت النسخة الحالية من الدوري فمن الطبيعي أن يكون عقد المدرب الإيطالي قد أنتهى مع النادي.

وكشف اليماحي عن إجتماع مُهم لمجلس إدارة نادي الفجيرة نهاية الأسبوع الجاري لوضع النقاط على الحُروف فيما يتعلق بالاستعداد للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وكذلك التفُكير في هوية المدرب الجديد الذي سيخلف الإيطالي فيفياني بعد أن تم التواصل مع عدد من المدربين لقيادة الذئاب.

كما سيناقش الاجتماع أيضاً مصير المحترفين وتحديد مدى استمرارهم مع الفريق من عدمها .

تجدُر الإشارة الى أن مدرب حتا السابق اليوناني كونتيس من أبرز المرشحين لخلافة فيفياني في الفجيرة وذلك بعد نهاية عقده مع الإعصار .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز