الحمادي من الوحدة إلى بني ياس

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

نجح بني ياس في ضم المهاجم محمد راشد الحمادي قادماً من الوحدة في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم المنصرم، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة. وكان اللاعب لعب لـ «السماوي» مطلع الموسم الأخير معاراً من الوحدة وخاض مع الفريق 8 مباريات وسجل هدفاً. من ناحية أخرى، تلقى الوحدة عرضاً رسمياً من بني ياس لاستعارة الشاب ماجد عبد الله مدافع الفريق والمنتخب الأولمبي، ويدرس النادي العرض وإن كانت النية تتجه للموافقة على الإعارة لمنحه فرصة المشاركة في المباريات.

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