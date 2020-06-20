الروزنامة هاجس اتحاد الكرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

شكّل اتحاد الكرة، لجنة مشتركة تضم ممثلين من رابطة المحترفين ولجنتي المسابقات والمنتخبات، من أجل الاتفاق على «روزنامة» للموسم الجديد، تراعى فيها مصالح الأندية التي ستشارك في دوري أبطال آسيا، ومشاركة المنتخب الأول في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وتعد «الروزنامة» هاجس الاتحاد من أجل مساعدة الأندية على وضع خطط الإعداد لموسم 2020 /‏‏ 2021، وتسعى اللجنة المشتركة لإنجاز مهمتها في أقرب وقت، واعتماد جداول البطولات في شكلها النهائي.

وعلم «البيان الرياضي» أن انطلاقة الموسم الجديد ستكون بداية سبتمبر المقبل من خلال جولتين في كأس الخليج العربي، على أن تكون انطلاقة دوري الخليج العربي في النصف الثاني من أكتوبر، بعد انتهاء مباراة «الأبيض» أمام ماليزيا في تصفيات المونديال.

ويسهم قرار إلغاء كافة مسابقات الموسم الحالي والذي اتخذه اتحاد الكرة والرابطة في تسهيل عمل اللجنة المشتركة، وأكد الاتحاد حرصه على سلامة أفراد المجتمع وأسرة اللعبة من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين وحكام وجماهير وغيرهم من المنتسبين، مشيداً بجهود الأندية وتعاونها لتطبيق كافة القرارات التي صُدرت خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، قرر الاتحاد إلغاء أي عقوبات إدارية خاصة بإيقاف لاعب أو مدرب نتيجة حصوله على بطاقة صفراء في حال لم يتم تنفيذها حتى تاريخ وقف النشاط، ولا تنتقل العقوبة إلى موسم 2020 /‏‏ 2021 مع استمرار تطبيق القواعد المتعلقة بالعقوبات الانضباطية.

وكان الاتحاد الآسيوي حدد في فترة سابقة مواعيد استئناف مباريات دوري أبطال آسيا وتصفيات المنتخبات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، حيث تحدد استكمال دوري الأبطال بداية من منتصف سبتمبر وحتى نهاية الشهر ذاته، في دورة مجمعة على مجموعات تقام في عدة دول، وفي حال صعود أحد أنديتنا (شباب الأهلي، الوحدة، العين، الشارقة) إلى أدوار متقدمة ستمتد مواعيد المباريات إلى نهاية نوفمبر، علماً أنه من المنتظر إقامة مباريات ربع ونصف نهائي البطولة يومي 4 و25 نوفمبر على أن يُلعب النهائي في 5 ديسمبر المقبل.

إلى ذلك، تحددت مواعيد مباريات «الأبيض» في التصفيات المشتركة، حيث يلعب أمام ماليزيا وإندونيسيا يومي 8 و13 أكتوبر، وأمام تايلاند وفيتنام في 12 و17 نوفمبر المقبل.

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