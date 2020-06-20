«فيفا» ينصف كلباء في قضية سانتوس

المصدر: متابعة – محمد فضل

كسب نادي اتحاد كلباء الشكوى المرفوعة ضد نادي تايجر اونال المكسيكي الذي يلعب له البرازيلي سانتوس. وأنصف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، كلباء ملزماً نادي تايجر اونال بدفع نصف مليون درهم إلى «النمور». وكانت شركة الكرة بالنادي استعادت 350 ألف درهم في وقت سابق من النادي المكسيكي. وتعود القضية للموسم قبل الماضي بعد أن قامت إدارة نادي كلباء السابقة بالتعاقد مع اللاعب، بنظام الإعارة ولم يلتزم النادي المكسيكي بتسليم البطاقة الدولية للاعب. وأكد خالد النقبي المدير التنفيذي بأن الحكم الصادر لمصلحة النادي يُضاف إلى النجاحات الإدارية لشركة الكرة برئاسة علي كانو والإدارة القانونية للنادي.

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