جماهير«العميد».. احتفالات جديدة بالكأس

المصدر: دبي - عدنان الغربي

كررت جماهير النصر احتفالاتها بالفوز بكأس الخليج العربي لكرة القدم، عقب إعلان رابطة المحترفين اعتماد نتائج هذه البطولة نظراً لاستكمال مراحلها وتتويج «العميد» بطلاً لها قبل الظروف الطارئة بسبب فيروس «كورونا» المستجد، الذي لم تتأثر به البطولة نظراً لانتهائها، فيما قررت الرابطة عدم تتويج بطل للدوري لموسم 2019 /‏‏ 2020 وإلغاء الهبوط والصعود. واحتفلت جماهير «العميد» مجدداً على مواقع التواصل الاجتماعي بإنجاز الكأس بنشر فيديوهات وصور النهائي ما جعل الأمر يبدو وكأنه أقيم منذ ساعات قليلة وليس منذ 6 أشهر، كما تغزل البعض بهدف نيغريدو التاريخي، الذي سجله في المباراة بعد 7 ثوان من ضربة بداية مباراة النهائي.

وعلق حساب كرة الإمارات على تويتر: «العميد النصراوي، فخر دبي بطل استثنائي في عصر كورونا»، فيما علق المشجع محمد البناي: «أنا بطل 2020، علّ الصوت واطربني»، ونشر المشجع خالد الدوسري صور التتويج معلقاً عليها: «دبي زرقاء 2020».

وكان النصر فاز في المباراة النهائية لكأس المحترفين على حساب شباب الأهلي 2 - 1 يناير الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز