الجنيبي: اتهامنا بعدم تحمّل المسؤولية غير مقبول

المصدر: دبي- العوضي النمر

قال عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة دوري المحترفين، إن الاتهام الموجه من البعض بعدم تحملنا المسؤولية اتهام مرفوض وغير مقبول، ولابد أن يطّلع من يروج مثل هذه الأقاويل على النظام الأساسي لرابطة المحترفين قبل إطلاق أي اتهامات، فنحن يحكمنا نظام أساسي وأي قرارات كانت ستصدر مخالفة لمواد النظام كنا سنُسأل عنها.

وأضاف: لجأنا للجمعية العمومية لرابطة المحترفين من أجل نيل موافقتها من عدمه على مقترح بعض الأندية بزيادة فرق دوري الخليج العربي، إلى 16 فريقاً، وليس من أجل تحديد من يتوج أو يهبط فتلك مسؤولية مجلس إدارة الرابطة.

سبب الإلغاء

وعن الأسباب التي دفعت الرابطة إلى إلغاء الدوري قال نائب رئيس اتحاد الكرة في تصريحات إعلامية: بعد استشارة الفنيين تأكدنا أن الأندية تحتاج 6 أسابيع للتدريب، وأسبوعين قبلها للحجر أي 8 أسابيع، وفي حالة العودة لن يكون قبل أغسطس المقبل إذا تم استئناف النشاط أول يوليو المقبل، وذلك في ظل سفر أغلب المدربين واللاعبين الأجانب، وانتهاء عقود بعض المدربين واللاعبين المواطنين، وكان قرار إنهاء الدوري من صلاحيات الرابطة«.

وقال عبد الله الجنيبي: لاتخاذ أي قرار يجب أن تكون هناك معطيات، وكل الأمور تخضع لنظام أساسي يجب العمل به، ونحن مقبلون على مشاركة أندية في دوري أبطال آسيا، ومنتخب في تصفيات كأسي العالم وآسيا، ولا يوجد قرار يرضي الجميع رغم الوضع الاستثنائي، ولذا رأينا اتخاذ القرار المناسب للمصلحة، وأضاف الجنيبي من الطبيعي يكون هناك اعتراض من بعض الأندية، وتم توضيح كل الأمور خلال الاجتماع، وأتمنى أن القرار يخدم المصلحة العامة، وأتمنى توحيد كافة الجهات للمرور من تلك الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله، ويجب أن نؤكد أن لكل دولة نظامها وطبيعتها الخاصة، وبناءً على ذلك يتم اتخاذ القرارات. وفيما يتعلق بالظلم الذي تعرضت له بعض الأندية خاصة أول ووصيف دوري الدرجة الأولى، قال: نعم سيقع الضرر على بعض الأندية، ولم نكن نتمنى حدوث ذلك، ونحن نقدر ونحترم ونتفهم ظروف كل الأندية، ونحن نمر بوضع استثنائي، وأتمنى العبور من هذه المرحلة.

فرصة كافية

وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة أن السيناريو الذي تم، يعطي الأريحية للأندية والمنتخبات للتحضير للموسم الجديد بشكل أفضل، وأردف: «سنحاول إعطاء فرصة كافية للمنتخب للاستعداد للتصفيات، وإقامة مباراتين تدريجيتين من كأس الخليج العربي، لتكونا تحضيراً للاعبين قبل الدوري».

وعن موقف عودة التدريبات قال: هناك لجنة مشتركة بين الرابطة واتحاد الكرة، ووضعت بروتوكولاً بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لتحديد مواعيد التدريبات وبدء المباريات.

وبشأن التعديلات المقترحة لتغيير آلية مشاركة اللاعب المقيم ذكر الجنيبي أن القانون واضح في مشاركة تلك الفئة في المسابقات ودمجها مع وضع خصوصية للاتحادات في وضع تصوراتها وفق الرؤية التي تتناسب معه، وخلال الفترة الماضية تم مناقشة الأمر بشكل مفصل وتم التوصل لبعض المقترحات سيتم مناقشتها مع لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة من أجل التوصل للصيغة النهائية للاشتراطات الواجب توافرها عند مشاركة تلك الفئة من اللاعبين.

توزيع الأرباح

وعن كيفية توزيع الأرباح التسويقية على الأندية بعد إلغاء الدوري قال رئيس رابطة المحترفين: تم تكليف الأخ جمال المري نائب رئيس الرابطة رئيس اللجنة المالية لبحث تبعات عملية إلغاء المسابقات، للنظر في كيفية توزيع العائدات وفق النسب المقررة في اللائحة.

تقنين الصرف

وحول مستقبل الصرف في الأندية وفق إفرازات جائحة كورونا، قال الجنيبي: إن الوضع الحالي أتاح الفرصة أمام الجميع للنظر في كافة الأمور،وأرى أن الجميع سيكون مضطراً لتغيير طريقة صرفه خلال المرحلة المقبلة، ونحن لدينا دراسة أيضاً في الرابطة ستتبلور بشكل نهائي وفق المؤتمرات التي ستتم خلال الفترة المقبلة والخلوة التي سيتم خلالها مناقشة العديد من الأفكار المستقبلية .

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