كلباء يكسب شكواه ضد اللاعب البرازيلي سانتوس

المصدر: متابعة – محمد فضل

اعلنت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء كسب الشكوى المرفوعة ضد نادي تايجر اونال المكسيكي الذي يلعب له البرازيلي سانتوس والزم الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " النادي المكسيكي دفع نصف مليون درهم وكانت الشركة قد قامت باسترجاع 350 الف درهم في وقت سابق من قبل النادي المكسيكي .

وتعود القضية للموسم قبل الماضي بعد ان قامت ادارة نادي كلباء السابقة بالتعاقد مع اللاعب على سبيل الاعارة ولم يلتزم النادي المكسيكي ببند العقد من حيث تسليم بطاقة اللاعب الدولية للاعب البرازيلي .

واكد خالد النقبي المدير التنفيذي بأن الحُكم الصادر لمصلحة النادي يعتبر مكسباً يُضاف الى النجاحات الادارية المتواصلة لشركة كرة القدم بالنادي برئاسة علي حسين كانو واعضاء الشركة الى جانب الادارة القانونية للنادي الكلباوي .

واشار النقبي الى ان ما ورد على منصات التواصل الاجتماعي برفض الفيفا لشكوى نادي كلباء غير صحيح بعد وصول رسالة من الفيفا تؤكد كسب كلباء للقضية .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز