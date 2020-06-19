كانو: إلغاء الدوري سيمنح كلباء فُرصة التحضير للموسم الجديد

المصدر: كلباء – محمد فضل

أكد علي حسين كانو رئيس شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء اِحترامهم لقرارات عُمومية رابطة دوري المحترفين والتي أفضت إلى إلغاء النُسخة الحالية من دوري الخليج العربي.

وأشار إلى أن تركيزهم سيتوجه للتحضير لإعداد النمور للموسم الكروي الجديد 2020-2021 معرباً عن أمله في أن يكون اللاعبون على قدر التحدي لقادم الاستحقاقات.

وكشف كانو عن اجتماع تم عبر تقنية الاتصال المرئي بالجهاز الفني بقيادة المدرب الأورغوياني خُورخي داسيلفا، وكذلك الجهاز الإداري حيث تم التطرُق للرؤية المستقبلية بخصوص تجهيزات الفريق الأول والرديف إلى جانب مناقشة تفاصيل أخرى مُتعلقة ببدء الإعداد الداخلي وإمكانية اقامة المعسكر تأهُباً لمباريات كأس ودوري الخليج العربي المقبلين.

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