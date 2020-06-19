البرازيلي نيريس: سأقاتل للدفاع عن شعار الوصل

المصدر: دبي-علي شدهان

رحب المدافع البرازيلي سانتوس نيريس، المحترف الجديد لفريق الوصل الأول لكرة القدم، بانضمامه إلى كتيبة الفهود، اعتباراً من الموسم الجديد، ولمدة 3 مواسم، معلناً عن أنه سيقاتل من أجل الدفاع عن شعار الوصل، فريقه الجديد.

وقال نيريس: قريباً سأكون مع فريق الوصل، بعد التعاقد الرسمي معه، وسأقاتل للدفاع عن شعار فريقي الجديد، بالتعاون واللعب الجماعي مع بقية زملائي أعضاء فريق الوصل، أشعر بسعادة كبيرة لارتداء قميص الوصل، وإنه لشرف عظيم لي أن أكون من ضمن لاعبيه، وجزءاً من منظومته في الموسم الجديد.

استعادة الأمجاد

وأضاف قائلاً: عرفت أني سألعب في نادٍ شهير وكبير، ولذلك، أنا سعيد بالتعاقد مع الوصل، والدفاع عن أحلامه وطموحاته، أعتقد أن دعم ومساندة وتشجيع جماهير النادي، ضروري جداً لاستعادة الأمجاد، واعتلاء منصات التتويج، وواثق من أن فريقي الجديد، سيعود، وبقوة، إلى أيام تلك الأمجاد التي اشتهر بها طوال سنوات عديدة.

ويبلغ نيريس، القادم من فريق بوافيستا البرتغالي، 27 عاماً، وطوله 192 سم، ويجيد اللعب في خط الدفاع، وهو المركز الذي اجتهد الوصلاوية كثيراً من أجل تأمينه بشكل فاعل، من خلال التعاقد مع نيريس، الذي يتوقع أن يكون النجم الأبرز لشغل هذا المركز المؤثر في منظومة عمل الفهود في الموسم الجديد. وبالتعاقد مع نيريس، اكتمل عقد الرباعي الأجنبي لفريق الوصل، والذي بات يضم البرازيلي ويلتون سواريز، ومواطنه رونالدو منديز، والأرجنتيني نيكولاس اوروز، وذلك بعد إنهاء العلاقة مع الألماني تريش، والأكوادوري غايبور، والبرازيلي غالفاو.

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