نادي الشارقة يناقش مقترحات لتعديل التعاقدات

المصدر: الشارقة- فائز بجبوج

عقدت إدارة الشؤون القانونية بنادي الشارقة الرياضي اجتماعها الثاني عن بعد، برئاسة محمد علي جابر الحمادي، مدير الإدارة، وبحضور الأعضاء فيصل مال الله الحمادي، وأحمد ضياء جوهر، بجانب وحيد عرفات المستشار القانوني للنادي، وشهد الاجتماع مراجعة شاملة للإجراءات والدراسات، والاستشارات المقدمة من طرف المكتب القانوني خلال الفترة السابقة، والتعديلات المتخذة في بعض الاتفاقات التعاقدية، بما يتوافق مع الالتزامات القانونية للنادي والخدمات المقدمة فعلياً من جميع الأطراف، كما قرر المجتمعون متابعة الإجراءات القانونية، واعتماد مكتب محاماة للتمثيل المحلي في القضايا، التي يكون النادي طرفاً فيها.

وارتأت الإدارة القانونية تقديم مقترحات قانونية لتعديل الأوضاع التعاقدية، بما يتوافق مع الظروف القاهرة والاستثنائية، التي يمر بها العالم، والتي تتطلب مراجعة شاملة للعديد من الصيغ والأوضاع، في ما يخص علاقة النادي، مع جميع الأطراف ذات الصلة، وبما يحفظ حقوق النادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز