دورينا بلا بطل

المصدر: متابعة: العوضي النمر، طلحة عبدالله، إيهاب زهدي

أقرت الجمعية العمومية الطارئة لرابطة المحترفين، عدم تتويج بطل لدوري الخليج العربي لكرة القدم عن موسم 2019 - 2020 الذي تم إلغاؤه، أول من أمس، بسبب جائحة «كورونا» وأكدت «العمومية» الإبقاء على 14 فريقاً في الموسم المقبل، حيث تم الاحتكام للتصويت الرسمي بين أعضاء «العمومية» وأسفر عن رفض 8 أندية تتويج أي فريق، مع الإبقاء على 14 نادياٌ بالموسم المقبل، مقابل 6 أندية ساندت تتويج المتصدر مع زيادة الفرق إلى 16 فريقاً.

وهذه الأرقام انفرد بها «البيان الرياضي» عبر الموقع الإلكتروني قبل انطلاق «العمومية» والتي شهدت نقاشاً ساخناً ومطولاً حول آلية التتويج والهبوط في ضوء جائحة «كورونا»، وكيفية تخلي الرابطة عن دورها في مثل هذه القرارات المصيرية، وتحويله إلى الأندية، وأبدى نادٍ كبير اعتراضه على تلك الآلية التي تعتمد على العاطفة أكثر من تغليب الصالح العام.ووفق قرار «العمومية»، سيتم إلغاء كافة نتائج الموسم، دون اعتماد بطل أو هبوط أي فريق لدوري الدرجة الأولى، وهو الأمر الذي أثار حفيظة نادي شباب الأهلي، متصدر الدوري، وفريقي الإمارات ودبا الحصن، أول وثاني «الأولى»، والذين عبروا عن غضبهم لحسم مصيرهم من قبل أندية منافسة وليس الرابطة.



من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه أمس، اعتماد إلغاء نتائج كافة مسابقات الموسم وتشمل دوري الخليج العربي ونهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري 21 سنة، ودوري الدرجة الأولى، وسيقوم الاتحاد باعتماد ترتيب الموسم الماضي لحسم مشاركة أنديتنا في دوري أبطال آسيا، حيث يمثل الدولة فرق شباب الأهلي والشارقة والوحدة والعين.

من ناحية أخرى، انتقد إبراهيم عبد الملك، عضو شركة شباب الأهلي لكرة القدم، القرار الصادر من «عمومية المحترفين» وغرد عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «طوال تاريخي الرياضي، لم أرَ أو أسمع بأن بطولة دوري، تحسم بالتصويت من قبل المنافسين، إنها سقطة كبيرة».



واعتبر محمد مطرغراب، الخبير الكروي ونجم شباب الأهلي السابق، أن ما شهدته الساحة الكروية في الساعات الأخيرة، نقطة سوداء في تاريخ الرابطة، منذ تطبيق الاحتراف في الدولة، وأشار إلى أن قرارات «العمومية»، طغت عليها المصلحة الخاصة، وأنه من الخطأ الربط بين التتويج والصعود والهبوط، وقال: القرارات الأخيرة، سوف يترتب عليها خسائر مادية كبيرة، إلى جانب أنها تفتقد للعدالة، فالرابطة اتخذت قراراً لمصلحة 14 فريقاً في «المحترفين»، فما ذنب فرق «الأولى».



وأكد غراب، أن إكمال الموسم، كان سيحل كل المشاكل، ويحقق العدالة، ويجنب وقوع أي ضرر على أي نادٍ، وقال: من وجهة نظري فإن تتويج شباب الأهلي، وزيادة فرق «المحترفين» إلى 16 فريقاً الموسم المقبل، كان الأقل ضرراً على الجميع.واعتبر ماجد العويس، عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، قرار«عمومية المحترفين» بعدم تتويج المتصدر والإبقاء على 14 فريقا بالدوري، هو أفضل الخيارات، وكان رأي النادي استكمال الدوري على أن يتم التتويج داخل الملعب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز