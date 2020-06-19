«أبيض الناشئين» في المجموعة الثانية بنهائيات آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أوقعت قرعة نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة، المقررة في البحرين، من 25 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، منتخبنا الوطني لكرة القدم، في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات طاجيكستان وعُمان واليمن، ويستهل «الأبيض» مشواره في البطولة، بمواجهة منتخب طاجيكستان 26 نوفمبر، فيما يواجه منتخب عُمان، يوم 29 من الشهر نفسه، ويلتقي اليمن يوم 2 ديسمبر في ختام دور المجموعات، وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى بالبطولة للمشاركة في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، «بيرو2021».

أقيمت مراسم القرعة أمس، في كوالالمبور، عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، وضمت المجموعة الأولى منتخبات البحرين وكوريا الشمالية وإيران وقطر، والثالثة كوريا الجنوبية وأستراليا والهند وأوزبكستان، والرابعة اليابان وإندونيسيا والسعودية والصين.

وأكد يوسف حسين النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات، الحرص على توفير كل عوامل النجاح للمنتخب، من برنامج إعداد مثالي، يشمل تجمعات داخلية وخارجية، وتجارب ودية مع منتخبات من مدارس كروية مختلفة، تسهم في إكساب اللاعبين المزيد من الخبرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز