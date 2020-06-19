صدمة واستقالة في قلعتي «الصقور» و«الحصن»

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

خيمت حالة من الحُزن والغضب، داخل أروقة ناديي الإمارات ودبا الحصن، عقب صدور قرار الجمعية العمومية الطارئة لرابطة المحترفين، بإلغاء التتويج في دوري الخليج العربي، والإبقاء على 14 نادياً، وقرار اتحاد الكرة إلغاء موسم دوري الدرجة الأولى، وعدم صعود أي فريق. وفي أول رد فعل، أعلن محمد إسماعيل العوضي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الإمارات، استقالته من منصبه مباشرة على قناة أبوظبي الرياضية، مشيراً إلى أنهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة، عقب صُدور هذا القرار، والذي وصفه بغير المنصف لفريقه ولدبا الحصن الوصيف.

وأشار العوضي إلى أن رابطة المحترفين، ربطت مصير أندية الهواة بتتويج فريق واحد، موجهاً انتقادات لاذعة للأندية التي أعلنت رفضها زيادة عدد فرق دوري المحترفين، وتتويج شباب الأهلي. وأشار إلى أنه كان يتبقى لـ «الصقور» نقطة وحيدة للتأهل لدوري المحترفين، ونقطتين للتتويج، وقال: ليس من العدل أن يذهب هذا الموسم هباءً، في ظل الجهد الكبير الذي بذلناه.

وانتقد إبراهيم الدرمكي، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، قرار «العمومية»، ووصفه بـ«الظالم»، مشيراً إلى أنه، ومع احترامه لكافة الأندية، إلا أن ما صدر من قرارات، لم يكن منصفاً، مشيراً إلى أن مصير دبا الحصن والإمارات، بات بيد الأندية التي رسمت سيناريو عدم تتويج شباب الأهلي، وكذلك عدم تصعيد فريقين من دوري الأولى.

وأكد الدرمكي غياب المصلحة العامة خلال اجتماع «العمومية»، وذكر أن ربط موضوع الصعود بتتويج شباب الأهلي، عقّد الأمور، خصوصاً مع وجود عدد كبير من الأندية التي وقفت ضد تتويج المتصدر. وعاب الدرمكي على لجان اتحاد الكرة، عدم تواصلها مع أندية الأولى، وأخذ رأيها في سيناريو الدوري.

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