"الرابطة" توضح تفاصيل الجمعية العمومية في بيان رسمي

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت الجمعية العمومية لرابطة المحترفين الإماراتية اجتماعا غير عاد وذلك مساء اليوم الخميس الموافق 18 يونيو الجاري، بتقنية الاتصال المرئي عن بعد بحضور جميع الأعضاء لمناقشة مقترح " إلغاء نظام الهبوط للموسم الرياضي 2019/2020، وزيادة عدد الأندية المشاركة في الموسم الرياضي 2020/2021 إلى 16 ناديا، واعتماد هبوط الأندية أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول الدوري، وصعود النادي المتأهل من دوري الدرجة الأولى في نهاية الموسم الرياضي 2020/2021 وما يترتب على نتيجة التصويت من آثار"، وقد تم استعراض تحديات استكمال الموسم الرياضي 2019/2020 وهي كما يلي:

1- ظروف القوة القاهرة الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد-19) والمعايير والإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء بما فيها إيقاف نشاط كرة القدم في دولة الامارات العربية المتحدة اعتبارا من تاريخ 15 مارس 2020.

2- القرار الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم جواز استبدال اللاعب الذي رفض تمديد عقده لاستكمال الموسم الرياضي 2019/2020 وما ترتب عليه من نقص في اللاعبين لأغلب الأندية وبالتالي عدم تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

3- تأخر فتح باب الانتقالات الصيفية إلى شهر سبتمبر وفقا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم فتح باب الانتقالات حتى الانتهاء من موسم 2019/2020 أو قبل نهايته بأربع جولات على الأكثر، الأمر الذي يؤدي إلى عدم السماح للاعبين المسجلين الجدد بالمشاركة في استكمال موسم 2019/2020.

4- ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في شهري يوليو واغسطس والذي يؤثر على صحة وسلامة اللاعبين.

5- إغلاق حركة الطيران حتى تاريخه ووجود لاعبين ومدربين خارج الدولة وعدم وضوح تاريخ عودتهم لانضمامهم لأنديتهم، مع ضرورة التزام العائد منهم بالحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوما من تاريخ العودة.

6- حاجة اللاعبين لفترة إعداد لا تقل عن 6 أسابيع قبل بدء الموسم بعد امتداد فترة التوقف لـ 3 أشهر.

7- موعد استكمال بطولة دوري أبطال آسيا التي من المتوقع أن تقام في شهر سبتمبر 2020 والتي ستؤثر على جدولة استكمال الموسم 2019/2020.

8- في حالة استكمال الموسم فإن أغلب لاعبي المنتخب والمشاركين مع أنديتهم في بطولة دوري أبطال آسيا سيشاركون في 11 مباراة على الأقل محليا وخارجيا خلال فترة قصيرة قبل المشاركة الرسمية للمنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم خلال شهر أكتوبر، مما يسبب الاجهاد واحتمالية تعرضهم للإصابات والتأثير سلبا على أنديتهم والمنتخب الوطني.

9- نتائج استبيان الأندية،حيث اختار 12 ناديا محترف عدم استكمال الموسم 2019/2020.

وعليه وبناء على القرار الصادر عن الجمعية العمومية برفض اعتماد المقترح فقد قرر مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية "عدم استكمال ما تبقى من الموسم الرياضي 2019/2020" وترتب عليه ما يلي:

أولا: عدم استكمال مسابقة دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2019/2020

1. إلغاء جميع نتائج مباريات المسابقة وترتيب الأندية في جدول الدوري .

2. عدم تتويج بطلٍ للمسابقة

3. عدم هبوط أي نادٍ إلى دوري الدرجة الأولى وعدم صعود أي نادٍ الى دوري المحترفين للموسم الرياضي 2020/2021.

ثانيا: عدم استكمال مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاما للموسم الرياضي 2019/2020

1. إلغاء جميع نتائج مباريات المسابقة وترتيب الأندية في جدول دوري تحت 21 عاما.

2. عدم تتويج بطلٍ للمسابقة

ثالثا:- مسابقة كأس سوبر الخليج العربي للموسم الرياضي 2019/2020

اعتماد نتائج مسابقة كأس سوبر الخليج العربي حيث تم استكمالها وتتويج نادي الشارقة لكرة القدم بطلاً لها قبل وقوع أحداث القوة القاهرة والظروف الطارئة وعدم تأثر المسابقة بالوضع الراهن.

رابعا:- مسابقة كأس الخليج العربي للموسم الرياضي 2019/2020

اعتماد نتائج مسابقة كأس الخليج العربي، حيث تم استكمالها و تتويج نادي النصر لكرة القدم بطلاً لها قبل وقوع أحداث القوة القاهرة والظروف الطارئة وعدم تأثر المسابقة بالوضع الراهن.

خامسا:- الأندية المشاركة في مسابقات الرابطة للموسم الرياضي 2020/2021

1. تشارك ذات الأندية الأربعة عشر التي شاركت في الموسم الرياضي 2019/2020 في مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية للموسم الرياضي 2020/2021.

2. إقامة مسابقة كأس سوبر الخليج العربي للموسم الرياضي 2020/2021 بين بطل دوري الخليج العربي للموسم 2018/2019 وبطل آخر نسخة من بطولة كأس رئيس الدولة.

3. وبناء على التنسيق مع اتحاد الامارات لكرة القدم والقرارات الصادرة من طرفهم تم اعتماد عدم صعود أي من أندية الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين في الموسم الرياضي 2020/2021 .

سادسا: المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا للموسم 2021 :-

وفقا لما تنص عليه لوائح الرابطة ذات الصلة ولوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يتم تحديد الأندية المشاركة بناءً على نتائج الموسم الرياضي 2018/2019 وبما يتوافق مع دليل المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم 2021 وتحقيق المعيار الرياضي ومعيار الترخيص واعتماد الاتحاد الآسيوي لهذه الأندية.

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