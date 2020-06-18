قرارات الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة اتحاد الكرة

المصدر: البيان الإلكتروني

ثمن مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم دور القيادة الرشيدة في مواجهة جائحة كورونا , مشيداً بالجهود التي تبذلها الجهات المختصة بالدولة للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين .

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عُقد مساء اليوم بنظام الاتصال المرئي عن بُعد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة .

وناقش الاجتماع المستجدات المتعلقة بالمسابقات الكروية المحلية التي يُنظمها الاتحاد والتي تم تعليقها منذ الخامس عشر من شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا ، وبعد التنسيق والتواصل مع الجهات المختصة بالدولة وتقييم الأوضاع الصحية بالإضافة إلى المستجدات التي طرأت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم , وبناء على كل المعطيات واستناداً للصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة اتحاد الكرة حسب النظام الأساسي تقرر الآتي :

مسابقة كأس رئيس الدولة

- عدم إستكمال مسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2019-2020

- إلغاء العقوبات الإدارية الخاصة اللاعبين والمدربين الذين حصلوا على البطاقات الصفراء في حال عدم تنفيذها حتى تاريخ وقف النشاط ولا تنتقل إلى الموسم الرياضي 2020-2021 وتطبيق القواعد المنصوص عليها في لائحة الانضابط والمتعلقة بالعقوبات الانضباطية .

مسابقة دوري الدرجة الأولى

- عدم إستكمال مسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2019-2020 .

- إلغاء جميع نتائج المسابقة للموسم 2019-2020 .

- عدم تتويج بطل للمسابقة للموسم 2019-2020 .

- إلغاء صعود الأندية لدوري الخليج العربي وإقامة مسابقة دروي الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2020-2021 بنفس الأندية المشاركة في الموسم الرياضي 2019-2020 .

- إلغاء أي عقوبات إدارية تقضي بوقف لاعب أو مدرب نتيجة حصوله على بطاقة صفراء في حال لم يتم تنفيذها حتى تاريخ وقف النشاط ولا تنتقل إلى الموسم الرياضي 2020-2021 وتطبيق القواعد المنصوص عليها في لائحة الانضابط والمتعلقة بالعقوبات الانضباطية.

المشاركات الخارجية

- الاعتماد على نتائج مسابقات الموسم الرياضي 2018-2019 لتحديد الأندية التي ستشارك في البطولات الخارجية .

ويؤكد اتحاد كرة القدم حرصه على سلامة أفراد المجتمع وأسرة كرة القدم من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين وحكام وجماهير وغيرهم من المنتسبين ، مشيداً بجهود الأندية وتعاونها لتطبيق كافة القرارات التي صُدرت خلال الفترة الماضية .

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