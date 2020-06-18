الجنيبي: كأس السوبر بين الشارقة وشباب الأهلي الموسم المقبل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أوضح عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة دوري المحترفين، أنه بعد إشهار أفراد الرابطة، تم اعتماد نظام أساسي للرابطة يحدد واجبات كل جهة على حدا، وأنه تم عقد اجتماع لمجلس إدارة الرابطة أمس فقط، لأن قرارات الرابطة تعتمد على عدة جهات ومنها الاتحاديين الدولي والآسيوي للكرة، والجهات المسؤولة في الدولة.

وحول المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021، وكأس سوبر الخليج العربي للموسم المقبل، قال: "نفس الفرق المشاركة في أبطال آسيا 2020 هي نفسها ستشارك في 2021، وكأس السوبر في أول الموسم الحالي، كان بين شباب الأهلي والشارقة، وتوج به الشارقة، وسيكون بين الفريقين أيضاً في بداية الموسم المقبل".



وعن أسباب إلغاء الموسم، قال: "بعد استشارة الفنيين تأكدنا أن الأندية تحتاج 6 أسابيع للتدريب، وأسبوعين قبلها للحجر أي 8 أسابيع، وفي حالة العودة لن يكون قبل أغسطس المقبل إذا تم استئناف النشاط أول يوليو المقبل، وذلك في ظل سفر أغلب المدربين واللاعبين الأجانب، وانتهاء عقود بعض المدربين واللاعبين المواطنين، وكان قرار إنهاء الدوري من صلاحيات الرابطة".

وقال في تصريحات تليفزيونية لقنوات دبي وأبوظبي الرياضية: "لاتخاذ أي قرار يجب أن تكون هناك معطيات، وكل الأمور تخضع لنظام أساسي يجب العمل بها، ونجن مقبلين على مشاركة أندية في دوري أبطال آسيا، ومنتخب في تصفيات كأسي العالم وآسيا، ولا يوجد قرار يرضي الجميع رغم الوضع الاستثنائي، ولذا رأينا اتخاذ القرار المناسب للمصلحة".

وأكمل: "طبيعي يكون هناك اعتراض من بعض الأندية، وتم توضيح كل الأمور خلال الاجتماع، وأتمنى أن القرار يخدم المصلحة العامة، وأتمنى توحيد كافة الجهات للمرور من تلك الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله، ويجب أن نؤكد أن لكل دولة نظمها وطبيعتها الخاصة، وبناءً على ذلك يتم اتخاذ القرارات".

وعن الظلم الذي تعرضت له أندية دوري الدرجة الأولى، قال: "نعم سيضع الضرر على بعض الأندية، ولم نكن نتمنى حدوث ذلك، ونحن نقدر ونحترم ونتفهم كل الأندية، ونحن نمر بوضع استثنائي، وأتمنى العبور من تلك المرحلة، ونعود للمباريات بالجماهير عن قريب".

وبين أن السيناريو الذي تم، يعطي الأريحية للأندية والمنتخبات للتحضير للموسم الجديد بشكل أفضل، وقال: "سنحاول إعطاء فرصة كافية للمنتخب للاستعداد للتصفيات، وإقامة مباراتين تدريجيتين من كأس الخليج العربي، لتكون تحضير جيد للاعبين قبل بداية الدوري".

وعن موقف الجماهير، وقال: "هناك لجنة مشتركة بين الرابطة واتحاد الكرة الإماراتي، ووضعت بروتوكول بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لتحديد مواعيد التدريبات وبدء المباريات، والتوقيت المناسب لعودة الجماهير، وكيفية حضورهم للمباريات".

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