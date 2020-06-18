القبيسي: الظفرة يقدر أسباب إلغاء نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أكد أحمد عمران القبيسي المتحدث باسم شركة كرة القدم بنادي الظفرة مشرف الفريق الأول أن القرار الصادر من إتحاد كرة القدم بعدم إقامة نهائي كأس رئيس الدولة فرضته المصلحة العامة، مؤكدا أن ناديه الذي بلغ النهائي بجانب العين، يتقبل القرار بصدر رحب ويقدر الأسباب التي دعت إليه، رغم أنهم كانوا يأملون نيل شرف أداء المباراة والإجتهاد من أجل الفوز بالبطولة الغالية، ذاكرا أن كأس رئيس الدولة له قيمة كبيرة وشرف لكل من يفوز به إو يخوض فيه النهائي.

واستطرد القبيسي وأضاف: نقدر دواعي القرار رغم أنه كان مفاجئا بناء على بعض الأنباء السابقة التي تحدثت عن إقامة النهائي، لكننا يجب أن ندعم أي قرار يحافظ على المصلحة العامة.

وأشار مشرف الظفرة إلى أن إقامة نهائي البطولة الغالية بدون جمهور كأحد الحلول المقترحة كان صعبا حتى من وجهة نظرهم لان أهمية الحدث تتطلب التواجد الجماهيري حتى يخرج بالصورة التي تستحقه وقال: عموما نتقبل القرار وندعمه خاصة بعد القرارت المهة التي سبقته بإلغاء دوري الخليج العربي ومسابقة دوري الرديف.

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