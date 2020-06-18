الشمسي : الإمارات صرف على الصعود 25 مليون درهم

المصدر: متابعة – محمد فضل

اكد محمود الشمسي رئيس مجلس ادارة نادي الامارات بان ادارة النادي صرفت ما يُقارب 25 مليون درهم من اجل التأهل إلى مصاف دوري الخليج العربي .

وابدى الشمسي تساؤله عبر مقابلة تلفزيونية قائلاً : " من يدفع لنا الخسائر التي تكبدناها جراء القرارات التي صدرت اليوم .

وقال من يُعطينا هذه المُوازنات وأين نجد الايرادات وهل تكون الظروف مهياً ، واضاف لا احد يتوقع بان يكون الموسم المقبل افضل من الحالي في ظل الظروف التي تعتري كل موسم

وكشف الشمسي عن وجود عدد من اللاعبين الاساسيين بالفريق الاول رفضهم لتجديد عقودهم عقب قرارات اليوم والتي ارى بانها كانت ظالمة في حق ناديهم .

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