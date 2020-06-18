اليماحي: إبقاء العمومية على 14 نادياً قرار مناسب

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

وصف ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة، قرار الجمعية العمومية اليوم، بأنه يُعد من أصعب القرارات، خصوصاً أنه متعلق بتتويج المتصدر من عدمه، إلى جانب زيادة عدد فرق دوري الخليج العربي، أو الإبقاء على العدد الحالي، مشيراً إلى أن رابطة دوري الخليج العربي، اتخذت القرار المناسب، ومن حق كل نادٍ أن يدافع عن حقوقه بما يراه مناسباً.

وأشار اليماحي إلى أن زيادة عدد أندية المحترفين إلى 16، لو تم التصويت عليه، كانت ستمثل عبئاً كبيراً على الأندية، إلى جانب ارتفاع التكاليف، وأيضاً سيكون لها تأثير في التمثيل الخارجي، إلى جانب استمرار مسابقة الدوري إلى فترة أطول، منوهاً بأن إبقاء العمومية على العدد الحالي، هو الأنسب والأفضل.

وأيد اليماحي في حديثه، نايف المنصوري عضو شركة خورفكان لكرة القدم، الذي أشار إلى أن قرارات العمومية بالتأكيد، لن ترضي الأندية المتضررة، وهى شباب الأهلي، إلى جانب فريقي الإمارات ودبا الحصن، مشيراً إلى أنهم في خورفكان، سيبدؤون الإعداد مبكراً لمباريات الموسم الكروي المقبل، 2020/2021.

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