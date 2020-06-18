عبد الملك: حسم بطولة بتصويت المنافسين "سقطة كبيرة"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

انتقد إبراهيم عبد الملك عضو شركة شباب الأهلي لكرة القدم، القرار الصادر من الجمعية العمومية غير العادية لرابطة دوري المحترفين مساء اليوم، والتي رفضت تتويج شباب الأهلي بدرع الدوري، بعد قرار مجلس إدارة الرابطة أمس، بإنهاء المسابقة.

وغرد عبد الملك عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "طوال تاريخي الرياضي، لم أرى أو أسمع بأن بطولة دوري كرة القدم، تحسم بالتصويت من قبل المنافسين، إنها سقطة كبيرة".

وكان عبد الملك، قد صرح تليفزيونياً أمس، عقب الإعلان عن إنهاء الموسم، والدعوة لعقد عمومية غير طارئة لرابطة المحترفين، للبت بشأن تتويج شباب الأهلي بدرع الدوري، وقال: "من الإنصاف إعلان شباب الأهلي بطلاً، لأنه تصدر المركز الأول لفترة طويلة، وبذل جهداً كبيراً على مدار الموسم من أجل التتويج باللقب".

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