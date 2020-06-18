الجزيرة: قرار عمومية المحترفين عادل

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

اعتبرت شركة الجزيرة لكرة القدم ما انتهى إليه تصويت الجمعية العمومية لرابطة المحترفين بعدم تتويج المتصدر بلقب دوري الخليج العربي لموسم 2019/2020 قراراً عادلاً، بالإضافة إلى الابقاء على عدد فرق الدوري نفسها والمقدرة ب 14 فريقاً، وعدم زيادتها إلى 16 فريقاً للموسم الجديد.

وكان عايض مبخوت المدير التنفيذي لشركة الجزيرة لكرة القدم، قد أكد في تصريحات سابقة ل "البيان الرياضي" أن "فخر أبوظبي" كان على أمل استكمال ما تبقى من دوري الخليج العربي، وإمكانية خوض الجولات السبع للدوري، بغرض تحديد هوية البطل، وتريب الفرق، وحسم مسألة الصعود والهبوط.

وأشار إلى أن الجزيرة يرفض مبدأ تتويج المتصدر بلقب الدوري كون ان المنافسة مفتوحه بين اربع فرق والفارق ليس كبيراً ، بالإضافة إلى أن زيادة عدد الفرق إلى 16 فريقاً، سيشكل ضغطاً كبير على "روزنامة" الموسم القادم، مع الأخذ في الاعتبار مشاركات الأندية في دوري أبطال آسيا، والمنتخب الوطني، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

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