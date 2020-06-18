ترتيب الموسم الماضي يحدد المشاركة في دوري أبطال آسيا

المصدر:
  • دبي- العوضي النمر
التاريخ:

اعتمد ‏اتحاد الكرة مشاركة الأندية الممثلة لدورينا في ⁧‫دوري أبطال آسيا‬⁩ 2021 بناء على نتائج الموسم الماضي 2018- 2019 وليس الموسم الحالي 2019-2020 الذي تقرر عدم استكماله وإلغاء نتائج وسيمثل الامارات كلا من؛
‏. الشارقة
. بطل كأس رئيس الدولة 2019- 2020
‏- شباب الأهلي
‏- الوحدة
والعين في حال فوزه ببطولة كأس رئيس الدولة
يذكر أن الاتحاد الآسيوي حدد  نسبة الإمارات بمقعدين بشكل مباشر  ومقعدين من خلال

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى