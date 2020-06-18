ترتيب الموسم الماضي يحدد المشاركة في دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي- العوضي النمر

اعتمد ‏اتحاد الكرة مشاركة الأندية الممثلة لدورينا في ⁧‫دوري أبطال آسيا‬⁩ 2021 بناء على نتائج الموسم الماضي 2018- 2019 وليس الموسم الحالي 2019-2020 الذي تقرر عدم استكماله وإلغاء نتائج وسيمثل الامارات كلا من؛

‏. الشارقة

. بطل كأس رئيس الدولة 2019- 2020

‏- شباب الأهلي

‏- الوحدة

والعين في حال فوزه ببطولة كأس رئيس الدولة

يذكر أن الاتحاد الآسيوي حدد نسبة الإمارات بمقعدين بشكل مباشر ومقعدين من خلال

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