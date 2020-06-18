اعتمد اتحاد الكرة مشاركة الأندية الممثلة لدورينا في دوري أبطال آسيا 2021 بناء على نتائج الموسم الماضي 2018- 2019 وليس الموسم الحالي 2019-2020 الذي تقرر عدم استكماله وإلغاء نتائج وسيمثل الامارات كلا من؛
. الشارقة
. بطل كأس رئيس الدولة 2019- 2020
- شباب الأهلي
- الوحدة
والعين في حال فوزه ببطولة كأس رئيس الدولة
يذكر أن الاتحاد الآسيوي حدد نسبة الإمارات بمقعدين بشكل مباشر ومقعدين من خلال
ترتيب الموسم الماضي يحدد المشاركة في دوري أبطال آسيا
اعتمد اتحاد الكرة مشاركة الأندية الممثلة لدورينا في دوري أبطال آسيا 2021 بناء على نتائج الموسم الماضي 2018- 2019 وليس الموسم الحالي 2019-2020 الذي تقرر عدم استكماله وإلغاء نتائج وسيمثل الامارات كلا من؛
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