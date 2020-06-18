علي عبدالله: تمنيت تتويج شباب الأهلي

المصدر: دبي-علي الظاهري



قال علي عبدالله المدير التنفيذي لنادي حتا مشرف الفريق الأول للكرة، أنه كان يتمنى تتويج فريق شباب الأهلي بلقب دوري الخليج العربي وتصعيد فريقين من دوري الدرجة الأولى ورفع عدد الأندية في الموسم المقبل من دوري المحترفين إلى 16 فريقاً رغم الضغط الذي قد تتسبب فيه هذه الخطوة على روزنامة الموسم المقبل.

وأضاف إنه بعد قرارات رابطة المحترفين، اتضحت الرؤية بشكل كامل أمام حتا وبقية الأندية، وحان وقت العمل لترتيب الأوراق استعداداً للموسم أبرزها بحث ملف التعاقدات مع اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية، وسيتم مناقشة جميع الملفات بدايةً من يوم السبت المقبل.

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