غراب: قرارات رابطة المحترفين الأخيرة "نقطة سوداء"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعتبر محمد مطر غراب خبير كرة القدم ونجم شباب الأهلي السابق، ما شهدته الساحة الكروية في الساعات الأخيرة، نقطة سوداء في تاريخ رابطة دوري المحترفين، منذ تطبيق الاحتراف على كرة القدم الإمارات، وأشار إلى أن قرارات الجمعية العمومية الطارئة للرابطة، طغت عليها المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.

وأوضح أنه كان من الخطأ الربط بين التتويج والصعود والهبوط، وما صدر من قرارات أخيرة، سوف يترتب عليه خسائر مادية كثيرة، إلى جانب افتقادها للعدالة، لأن الرابطة على سبيل المثال، اتخذت قراراً لمصلحة الـ 14 فريقاً في دوري المحترفين، وما ذنب فرق دوري الدرجة الأولى.

وأكد محمد مطر غراب، أن الأفضل من الرابطة، كان إكمال دوري الخليج العربي، وقال: "إكمال الموسم، كان حل لكل المشاكل، وتحقيق للعدالة المفقودة بقرار عدم تتويج شباب الأهلي وإلغاء الهبوط والصعود، وكان سيجنب الجميع وقوع أي ضرر على أي نادي".

وأضاف: "من وجهة نظري الشخصية، أن تتويج شباب الأهلي، وزيادة عدد فرق دوري المحترفين إلى 16 فريقاً الموسم المقبل، كان الأقل ضرراً على الجميع، ثم لماذا لم تتخذ الرابطة القرارات كاملة أو طرحتها كلها على الجمعية العمومية الطارئة".

وأختتم قائلاً: "الرابطة قررت إنهاء الدوري، ثم أحالت البت في التتويج والصعود والهبوط، إلى عمومية طارئة، كان خطأ، وكان الأولى أن تصدر الرابطة قرراً في الثلاثة قضايا أو تأجيل الثلاثة للعرض على العمومية، لتكون الأندية صاحبة تقرير المصير".

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