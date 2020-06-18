العويس: الرابطة اتخذت الخيار الأفضل

المصدر: العين- طلحة عبدالله

اعتبر ماجد العويس، عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي العين، قرار عمومية رابطة المحترفين بعدم تتويج المتصدر والإبقاء على عدد فرق الدوري ال 14 هو أفضل الخيارين، حيث كان رأي النادي هو استكمال ما تبقى من مباريات الدوري على أن يتم التتويج داخل الملعب، ولكن بما أن الرابطة اتخذت القرار الثاني بناء على تصويت أعضاء الجمعية العمومية فالنادي يعتبره أفضل الخيارين.

وكان عضو مجلس إدارة شركة الكرة العيناوية، أكد عقب صدور قرار الغاء الدوري الذي أعلنته رابطة المحترفين الأربعاء الماضي، أن العين مع استكمال المنافسة التي تبقى لها 7 جولات على أن تلعب جميعها خلال 35 يوما، ليأخذ كل ذي حقه داخل الميدان.

موضحا أن قرار الإلغاء ليس سهلا إذ يترتب عليه أمور كثيرة كحقوق الرعاة والقنوات الناقلة بالإضافة للخسائر التي تكبدتها الأندية قبل بداية الموسم، فضلا عن الظلم الذي ستتعرض له الأندية المتصدرة.

وكذلك الصاعدة، وقال: من وجهة نظري أن استكمال الدوري من علامات نجاح الموسم ودليل على أنك مسيطر على فيروس كورونا.

وكان رأينا في نادي العين واضحا وصريحا في هذا الأمر وصوتنا عليه في الاستبيان الذي طرحه اتحاد الكرة أخيرا، واعتقد أنه كان من الأفضل أن تعقد الجمعية العمومية لرابطة المحترفين مؤتمر تشرح خلاله حيثيات قرار الإلغاء وتستمع بعد ذلك لآراء الأندية على أمل الوصل إلى تفاهمات مرضية في نهاية الأمر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز