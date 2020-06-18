ناصر الظفري: عجمان مع قرار "العمومية"

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

أوضح ناصر الظفري عضو مجلس إدارة نادي عجمان والمدير التنفيذي لشركة كرة القدم بالنادي، ان ناديه يقف ويساند ما أفضت إليه الجمعية العمومية.

مشيراً إلى ان الوضع الطبيعي يحتم على الجميع الاقتناع بما ذهبت له الجمعية العمومية باعتبارها الآلية التي حددتها رابطة المحترفين في تحديد أمر التتويج وزيادة عدد الفرق.

وقال الظفري ان مصلحة كرة الإمارات تقتضي الاحتكام لما قررته الجمعية العمومية، مشيراً إلى ان القرار بطبيعة الحال لن يرضي الجميع طالما هناك خيارات تم عليها التصويت، مشيراً إلى ان الأغلبية رأت من المصلحة عدم زيادة الفرق وعدم التتويج وكان من الممكن أن يحدث العكس، وبالتالي لابد من الاقتناع بما قررته الأغلبية.

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