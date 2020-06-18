بدأ التصويت السري في عمومية المحترفين لتتويج أو عدم تتويج بطلا للدوري

المصدر: دبي- العوضي النمر

بدأ التصويت السري في اجتماع الجمعية العمومية لرابطة المحترفين والخاص بتتويج شباب الأهلي باللقب ورفع عدد فرق الدوري الى 16 فريقا، والموافقة على هبوط 3 أندية نهاية الموسم المقبل في حال إقرار هذا المقترح، أو اعتماد إلغاء الدوري وعدم التتويج والإبقاء على عدد 14 فريقا

يحتاج شباب الأهلي إلى نيل 9 أصوات من أعضاء الجمعية العمومية لرابطة المحترفين وعددهم 14 صوتا، ليظفر بلقب دوري الخليج العربي للمرة الرابعة في تاريخ مشاركته في دوري المحترفين.، حيث يتصدر شباب الأهلي المسابقة قبل توقفها برصيد 43 نقطة بفارق 6 نقاط عن العين.

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