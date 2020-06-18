عمومية المحترفين تنطلق وسط انقسام في الآراء بشأن التتويج

المصدر: دبي- العوضي النمر

تنطلق الآن الجمعية عمومية الطارئة لرابطة المحترفين عن طريق الاتصال المرئي عن بعد، من أجل مناقشة حسم أمر تتويح بطل دوري الخليج العربي من خلال مقترحين: الأول – تتويج شباب الأهلي باللقب ورفع عدد فرق الدوري الى 16 فريقا، والموافقة على هبوط 3 أندية نهاية الموسم المقبل في حال إقرار هذا المقترح، والثاني- اعتماد الغاء الدوري وعدم التتويج والإبقاء على عدد 14 فريقا

وتنقسم الآراء قبل الانعقاد الرسمي للجمعية العمومية، حيث يؤيد 8 أندية الاقتراح الثاني مقابل تأييد 6 فرق للاقتراح الأول، ما لم يحدث استقطاب من جانب شباب الاهلي خلال الاجتماع وقبل التصويت رسميا الذي سيكون سريا.

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