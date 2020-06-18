نيريس: سأقاتل للدفاع عن شعار الوصل

المصدر: دبي-علي شدهان

رحب المدافع البرازيلي سانتوس نيريس المحترف الجديد لفريق الوصل الأول لكرة القدم، بانضمامه إلى كتيبة الفهود اعتبارا من الموسم الجديد، ولمدة 3 مواسم، معلنا عن أنه سيقاتل من اجل الدفاع عن شعار الوصل، فريقه الجديد.



شعار الوصل

وقال نيريس: قريبا سأكون مع فريق الوصل بعد التعاقد الرسمي معه، وسأقاتل للدفاع عن شعار فريقي الجديد بالتعاون واللعب الجماعي مع بقية زملائي أعضاء فريق الوصل، اشعر بسعادة كبيرة لارتداء قميص الوصل، وأنه لشرف عظيم لي أن أكون من ضمن لاعبيه، وجزء من منظومته في الموسم الجديد.



استعادة الأمجاد

وأضاف قائلا: عرفت أني سألعب في ناد شهير وكبير، ولذلك أنا سعيد بالتعاقد مع الوصل والدفاع عن أحلامه وطموحاته، اعتقد أن دعم ومساندة وتشجيع جماهير النادي ضروري جدا لاستعادة الأمجاد واعتلاء منصات التتويج، وواثق من أن فريقي الجديد سيعود وبقوة إلى أيام تلك الأمجاد التي اشتهر بها طوال سنوات عديدة.



تأمين الدفاع

ويبلغ نيريس القادم من فريق بوافيستا البرتغالي، 27 عاما، وطوله 192 سم، ويجيد اللعب في خط الدفاع، وهو المركز الذي اجتهد الوصلاوية كثيرا من اجل تأمينه بشكل فاعل من خلال التعاقد مع نيريس الذي يتوقع أن يكون النجم الأبرز لشغل هذا المركز المؤثر في منظومة عمل الفهود في الموسم الجديد.



عقد الأجانب

وبالتعاقد مع نيريس، اكتمل عقد الرباعي الأجنبي لفريق الوصل، والذي بات يضم البرازيلي ويلتون سواريز، ومواطنه رونالدو منديز، والأرجنتيني نيكولاس اوروز، وذلك بعد إنهاء العلاقة مع الألماني تريش، والأكوادوري غايبور، والبرازيلي غالفاو.



بروفايل



الاسم: سانتوس نيريس

الجنسية: البرازيل

العمر: 27 عاما

المركز: مدافع

الطول: 192 سم

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