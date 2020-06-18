" الطويل: الإمارات ينتظر فرحة الصعود على "أحر من الجمر

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

قال خليل الطويل المشرف الإداري على فريق الإمارات بأنهم ينتظِرُون على "أحرِ من الجمر" اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والذي سينعقد عبر تقنية الاتصال المرئي " عن بُعد في الرابعة من عصر اليوم وذلك للتصويت بشأن تتويج فريق شباب الأهلي بدرع دوري الخليج العربي إلى جانب تصعيد فريقين من دوري الدرجة الأوُلى هما الإمارات المُتصدر ودبا الحصن الوصيف.

وأضاف: ليس من العدل أن لا يتمُ تصعيد صقور الإمارات إلى دوري المحترفين وهو الفريق الوحيد الذي تبقت له نقطة للتأهل ونقطتين للتتويج رسمياً بدرع دوري الأولى، مشيراً إلى أن ادارة النادي تضع ثقتها في الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة وأعضاء الاتحاد، وذلك فيما يتعلق بإنصاف فريقهم ومنحِه حقهُ بالكامل في هذا الأمر من واقع ما قدمه فريق الإمارات طوال الموسم الكروي الحالي من آداء ومستوى عالٍ، مما جعلهُ يتصدر ترتيب المسابقة لعدد من الجولات وبات على بعد نقطة من تحقيق حُلم الصعود والعودة من جديد لدوري الأضواء.

وتابع حديثه قائلاً: إن ادارة النادي سخرت كافة الإمكانات من أجل انتظار لحظة التتويج والصُعود لدوري الخليج العربي فضلاً عن الصرف المالي على الفريق الأول والتعاقد مع المحترفين الأجانب والمُواطنين والجُهد الذي بُذل طوال موسم كامل.

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